США ввели санкции против строящего «Северный поток – 2» судна и его владельца

США ввели санкции против судна «Фортуна», которое занимается завершением строительства «Северного потока – 2», и его владельца компании «КВТ-Рус». Об этом сообщает VTimes, со ссылкой на сообщение американского Минфина.

Ранее Вашингтон предупредил об этом правительство Германии. В посольстве США в Германии подчеркнули, что Вашингтон «решительно настроен предпринять все необходимые шаги, чтобы остановить строительство газопровода, который угрожает важным национальным интересам европейских партнеров и США». Представитель посольства Джозеф Джордано-Шольц также отметил, что задержание Алексея Навального укрепило позицию США. По его словам, задержание стало «еще одним четким знаком, что поведение России не меняется».

«Газпром» сегодня в своем проспекте размещения еврооблигаций сообщил, что существуют риски того, что проект газопровода «Северный поток – 2» может быть приостановлен или свернут из-за политического давления.