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В Роспотребнадзоре заявили об эффективности вакцины центра «Вектор» в 100%

19.01.2021

Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса «Эпиваккорона», разработанной центром «Вектор», составляет 100%, сказали в пресс-службе Роспотребнадзора, ссылаясь на результаты первых двух фаз клинических испытаний.

«Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины «Эпиваккорона» составляет 100%», — передает сообщение ТАСС

«Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Вакцина уже получила регистрационное удостоверение. Минздрав 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований. 18 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцинировать россиян «Эпиваккороной» начнут в марте.

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