Спецдокладчик ПАСЕ намерен посетить Россию для подготовки отчета об отравлении Навального

Жак Мэр, спецдокладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы по вопросу об отравлении Алексея Навального, запросит у российских властей разрешения на визит в страну для подготовки отчета по ситуации вокруг критика Кремля.

«Я бы хотел попросить разрешения с целью иметь возможность поехать в Россию как можно скорее... Это было бы важным элементом нашей работы — увидеть представителей властей в Москве, а также, возможно, посетить места в Сибири, где произошли события», — сказал Мэр на слушаниях в ПАСЕ во вторник, передает «Интерфакс».

В сегодняшних слушаниях должен был принять участие и сам Навальный, но этому помешал его арест. Вместо него выступил его соратник Леонид Волков. Российская делегация отказалась от участия в слушаниях.