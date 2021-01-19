Ольга Романова: Этот поезд в огне

Для меня новый этап уголовной политики начался с ареста Павла Зеленского, оператора ФБК*, отца четверых детей - за два твита, причём то была эмоциональная, но понятная реакция на гибель журналистки Ирины Славиной.

Это было жёстко и очень демонстративно. И, конечно, посвящалось возвращению Навального.

6 лет математику Азату Мифтахову по статье за хулиганство, за разбитое окно - потому что это кого надо окно.

Всё будет очень жёстко. Знал ли об этом Навальный, когда возвращался? Конечно, знал и осознавал. Я очень надеюсь, что у него есть план. Не представляю себе, какой.

Но назад дороги нет. Не у Навального (хотя и у него тоже). Они не будут давать меньше, чем уже дают. Они не будут хватать меньше, чем сейчас хватают. Перестанут ли травить? - так с чего бы. И воровать не перестанут.

Но всё заметно ускорилось. Этот поезд в огне, как пели мои старшие товарищи накануне 1991-го.

*ФБК – НКО, внесенная в реестр, выполняющих функции иностранного агента.

Источник