В Кремле призвали не «ассоциировать с президентом» ситуацию с Навальным

Задержание и арест Алексея Навального никак не связаны с Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Абсолютно не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации. Мы знаем, что у ФСИНа были и остаются претензии, были нарушены определенные правила <…> Поскольку речь идет о гражданине Российской Федерации, то в данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил не имеет никакого отношения к президенту России. Не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом. А разные утверждения, что кто-то кого-то боится — абсолютная ерунда», — заявил он.

Песков отметил, что арест Навального является внутренним делом России, поэтому Москва не будет прислушиваться к каким-либо заявлениям по этому поводу из-за рубежа. Он подчеркунл, что Россия заинтересована в «добрых отношениях» с другими странами и не увязывает их с темой задержания Навального.

Говоря о призывах Навального и его соратников выходить на улицы с акциями протеста, Песков сказал, что в Кремле их не опасаются. Но назвал эти призвы «тревожными». По его словам, «это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному».