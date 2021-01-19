«Газпром» предупредил о возможном сворачивании проекта «Северный поток – 2»

«Газпром» в проспекте размещения еврооблигаций сообщил, что существуют риски того, что проект газопровода «Северный поток – 2» может быть приостановлен или свернут из-за политического давления. Об этом пишет Reuters.

«Реализуя наши крупные международные проекты, такие как газопровод «Северный поток – 2», мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, связанных с такими проектами, — пишет «Газпром». — В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта».

Германия, которая до сих пор поддерживала проект, попала под новое давление с требованием отказаться от него после того, как критик Кремля Алексей Навальный, отравленный в прошлом году, был арестован вскоре после его возвращения в Россию, отмечает Reuters. США стремятся заблокировать строительство трубопровода, поскольку планируют увеличить продажи собственного сжиженного природного газа в Европе. Как сообщалось ранее, Вашингтон намерен впервые применить санкции против строительства газопровода — штрафные меры затронут судно-трубоукладчик «Фортуна», а также его владельца — компанию «КВТ-Рус».

В проспекте эмиссии говорится, что в случае приостановки или отмены «Северного потока – 2» «Газпром» может столкнуться с финансовыми претензиями со стороны подрядчиков.