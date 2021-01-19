Прокуратура вручила предостережения организаторам акции памяти Бабуровой и Маркелова

Прокуратура вручила предостережения двум заявителям акции памяти убитых журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Как сообщает «ОВД-Инфо», предостережения вручили Кириллу Медведеву и Павлу Кудюкину. В документе указано, что на территории Москвы продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий «в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой».

Ранее правительство Москвы отказалось согласовать шествие памяти Бабуровой и Маркелова. Организаторы решили не проводить несогласованную акцию, но намерены почтить память журналистки и адвоката, возложив цветы к месту их убийства.

19 января 2009 года в Москве застрелили корреспондентку «Новой газеты» и экоактивистку Анастасию Бабарову и адвоката Станислава Маркелова. Виновными в убийстве признали неонацистов Никиту Тихонова и Евгению Хасис. С 2009 года в Москве и Петербурге проходят антифашистские акции памяти убитых.