Сторонникам Навального откажут в проведении акций протеста в Москве

Уведомления сторонников Алексея Навального о проведении массовых акций будут отклоняться. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, близкий к городской администрации, ссылаясь на запрет публичных мероприятий в период пандемии коронавируса. По его словам, для отмены запрета необходим отдельный распорядительный документ.

Ранее Либертарианская партия подала уведомление о проведении 31 января митинга в поддержку Навального. А штабы Навального объявили об акциях протеста по всей стране 23 января.

Отказ властей в согласовании акций был ожидаемым, сказал «Открытым медиа» Борис Федюкин, глава Либертарианской партии. «Мы будем смотреть за развитием событий и действовать в рамках широкой гражданской платформы», — отметил он. По его словам, одиночные пикеты в поддержку арестованного оппозиционера уже идут и будут продолжаться.

Глава московского штаба Навального Олег Степанов заявил, что сторонники политика выйдут на улицы без согласования. По его словам, активисты не будут подавать заявку на проведение митинга, так как ее судьба известна заранее. Формат акции будет объявлен позже: она станет бессрочной или будет повторяться до тех пор, пока Навальный не окажется на свободе.