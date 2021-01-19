«Росатом» установит на ВДНХ две фигуры Лаврентия Берии

«Росатом» намерен установить две фигуры наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии в павильоне атомной энергии на ВДНХ. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на данные госзакупок.

В «Росатоме» пояснили, что Берия возглавлял «Атомный проект СССР», и благодаря его организаторским способностям Советскому союзу «удалось в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие». Таким образом, рассказ об атомном проекте СССР без упоминания личности Берии не представляется возможным».

Фигуры главы НКВД планируют установить в экспозиционной зоне, посвященной советскому атомному проекту, следует из техзадания. За создание экспозиции «Росатом» заплатит 1,28 млрд руб. Помимо Берии, её героями станут академики Игорь Курчатов, Юлий Харитон и Виталий Хлопин, генерал-лейтенант госбезопасности Авраамий Завенягин, генерал-лейтенант НКВД Павел Судоплатов и другие участники советского атомного проекта.