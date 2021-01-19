Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников о нахождении Навального в СИЗО

Алексей Навальный прибыл в Следственный изолятор федерального подчинения «Матросская Тишина» вначале девятого вечера. Он позавтракал в отделе полиции в Химках, ужин он уже принял в следственном изоляторе.

Как положено по прибытию в СИЗО-1 он принял водные процедуры (душ). В Следственном изоляторе Навальный А.А. был обеспечен постельными принадлежностями (матрац, подушка, одеяло, постельное белье), необходимой посудой (тарелка, кружка, ложка), а также ему был выдан гигиенический набор (зубная щетка, зубная паста, мыло, бритвенный одноразовый станок, туалетная бумага).

В настоящее время Навальный А.А. размещен в 3-хместной камере карантинного отделения, в которой он содержится один, т.к. по прибытию из-за границы, он должен пройти карантин в течение 14 дней.

Камера, в которой содержится Навальный А.А., оборудована холодильником, электрическим чайником, телевизором. В камере есть горячая вода.

Членами общественной наблюдательной комиссии Алексею Анатольевичу было разъяснено, что он может пользоваться ФСИН-письмом и также может заказать самостоятельно или через родственников необходимые продукты питания и вещи в магазине СИЗО.

Алексей Анатольевич сказал комиссии, что он рад снова оказаться на Родине и поблагодарил за поддержку. Навальный сказал, что со стороны сотрудников учреждения, морального и физического давления на него не оказывается.

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