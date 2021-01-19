США готовы впервые применить санкции против «Северного потока – 2»

Правительство США намерено впервые применить санкции против строительства газопровода «Северный поток – 2» — штрафные меры затронут судно-трубоукладчик «Фортуна», а также его владельца — компанию «КВТ-Рус». Об этом сообщило министерство экономики Германии, передает DW.

Информацию о введении санкций министерство получило от посольства США в Германии. Там подчеркнули, что Вашингтон «решительно настроен предпринять все необходимые шаги, чтобы остановить строительство газопровода, который угрожает важным национальным интересам европейских партнеров и США». Представитель посольства Джозеф Джордано-Шольц также отметил, что задержание Алексея Навального укрепило позицию США. По его словам, задержание стало «еще одним четким знаком, что поведение России не меняется».

Ранее правительство США лишь угрожало применить санкции в отношении российского газопровода, однако фактически еще никогда к ним не прибегало.