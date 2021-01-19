Белоруссия получит компенсацию за отмену ЧМ по хоккею

Международная федерация хоккея в связи с отменой проведения чемпионата мира по хоккею в Минске должна будет выплатить Белоруссии компенсацию. Это прописано в контрактах, пояснил в интервью Sport.cz член совета IIHF Петр Бржиза, передает «Интерфакс».

Сумма компенсации неизвестна, пока функционеры ждут доклад от офиса генерального секретаря IIHF, в котором будут изложены все траты и последствия переноса турнира. По словам Бржизы, сейчас обсуждается три варианта проведения чемпионата мира — в Словакии, Дании или Латвии. Фаворита в этой гонке пока нет, отметил Бржиза.

Минск лишили права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года 18 января. Причиной стала невозможность обеспечить безопасность для участников и гостей турнира из-за политической ситуации в стране. Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня. Проведение чемпионата мира было запланировано в Минске и Риге, но позднее различные общественные организации призывали федерацию перенести чемпионат мира из Минска. В конце прошлой недели компании Skoda, Nivea и0 Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Белоруссии.