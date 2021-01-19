Полицейского заподозрили в «сливе» данных для расследования об отравлении Навального

СК возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудником полиции из Самары Кириллом Чупровым. РБК со ссылкой на источники пишет, что в ФСБ подозревают Чупрова в передаче посторонним информации, которую использовали позже в расследовании об отравлении Алексея Навального.

Информация могла касаться авиаперелетов лиц, названных в журналистском расследовании об отравлении Навального сотрудниками ФСБ, рассказал источник РБК, знакомый с ходом следствия. Чупров сейчас находится под домашним арестом, в отношении еще одного сотрудника полиции проводится служебная проверка.



На Чупрова следователи вышли, проанализировав запросы, которые поступали в базу данных «Розыск магистраль», содержащую сведения о поездках людей междугородними рейсовыми видами транспорта, где предполагается покупка билета по паспорту или иному документу, удостоверяющему личность.



В декабре The Insider, Bellingcat и CNN, Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось, что за отравлением Навального может стоять группа оперативников ФСБ. Позже президент России Владимир Путин заявил, что это не расследование, а «легализация материалов американских спецслужб».

