Андрей Мальгин: На свободе в России — ни секунды

Если мировые лидеры прямо сегодня не начнут борьбу за Навального, все может кончиться очень плохо.

А если начнут и добьются освобождения, то это будет вариант Ходорковского, Солженицына или Буковского: прямо из тюрьмы на самолет и в Швейцарию какую-нибудь.

Теперь уж трудно представить Навального на свободе в России при Путине. То, что его утащили менты за секунду до предъявления паспорта на погранконтроле, для Путина имеет символическое значение. На свободе в России - ни секунды.

Символично и то, что его сейчас везут в Матросскую Тишину - туда, где убили Магнитского. Путин понимает, что его ждет "список Навального", но сознательно идет на это.

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