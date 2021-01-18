Белоруссию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею

Минск лишили права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В понедельник состоялось заседание совета Международной федерации хоккея, посвященное этому вопросу.

«Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля Федерации, Совет сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска неизбежно», — говорится в официальном сообщении организации.

Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня. Проведение чемпионата мира было запланировано в Минске и Риге, но позднее различные общественные организации призывали федерацию перенести чемпионат мира из Минска из-за политической ситуации в Белоруссии. В конце прошлой недели компании Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Белоруссии.