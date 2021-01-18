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Соратники Навального анонсировали акции протеста по всей стране

18.01.2021

Штабы Навального по всей стране немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января, не дожидаясь нового суда. Об этом сообщил координатор штабов Леонид Волков. Сам Алексей Навальный в видеообращении призвал сторонников «не бояться, выходить на улицы».

Сегодня Химкинский городской суд на выездном заседании в местном отделе полиции арестовал Алексея Навального на 30 суток. Политик назвал заседание «беззаконием».

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