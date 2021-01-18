Соратники Навального анонсировали акции протеста по всей стране

Штабы Навального по всей стране немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января, не дожидаясь нового суда. Об этом сообщил координатор штабов Леонид Волков. Сам Алексей Навальный в видеообращении призвал сторонников «не бояться, выходить на улицы».

«Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы и сами отлично знаете: выхода людей на улицы. Потому что это та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать».



Обращение Алексея Навального из зала суда: https://t.co/VdjHl9Jn0D pic.twitter.com/Eb1qbmdcP8 — Навальный LIVE (@navalnylive) January 18, 2021

Сегодня Химкинский городской суд на выездном заседании в местном отделе полиции арестовал Алексея Навального на 30 суток. Политик назвал заседание «беззаконием».