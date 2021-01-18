В полиции объяснили выездное судебное заседание по Навальному коронавирсуом

В полиции Подмосковья заявили, что Алексея Навального судят прямо в ОВД, так как у него «отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию».

«В связи с тем, что 17 января, в день прибытия из Германии в Российскую Федерацию у условно осужденного Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию, руководство 2-го отдела полиции УМВД России по г.о. Химки обратилось в Химкинский городской суд Московской области с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности доступ в помещение, где проходит судебное заседание, ограничен», — говорится в сообщении полиции.

Сегодня судья Химскинского суда избирает меру пресечения Навальному прямо в отделе полиции. Адвокаты были уведомлены о заседании за минуту до его начала. Сам Навальный назвал происходящее беззаконием: «Меня одну минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда, какие-то люди меня снимают на камеры, какие-то люди сидят в зале. Называется это все «открытое заседание» Химкинского суда, где рассматривается вопрос о моем взятии под стражу по ходатайству начальника полиции».