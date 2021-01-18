Евгений Савостьянов: Решения президента наносят колоссальный ущерб России

Как-то на второй план ушло главное.

Полагаю, что, если отвлечься от особенностей взаимоотношений Путина и Навального, их личной неприязней и страхов, становится очевиден тот факт, что буквально все последние решения президента в этой коллизии наносят колоссальный ущерб России, её нынешним и будущим поколениям.

Изоляция страны от технологий, инвестиций, нормальных открытых отношений с продвинутыми странами - за всё это будут расплачиваться наши дети и внуки, и правнуки.

Понимаю, что такими отдалёнными и отвлечёнными соображениями мало кого убедишь, но жутко становится при мысли, куда ведёт страну Путин в последние годы.

Подлинные русофобы - те, кто поддерживает курс на агрессивную закрытость, деградацию, отсталость и нищету!

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