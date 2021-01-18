Финансист Сергей Романчук о реакции рынков на задержание Навального

Рубль немного ослаб на новостях о Навальном, что в общем-то ожидаемо. Для тех кто в России и следил за историей с преследованием оппозиционера властями, сюрприза не произошло. Для западных инвесторов все инвестбанки в своей аналитике по рублю упомянули о Навальном, так как новость о его задержании попала в топы мировой прессы и заслужила немедленной реакции американской администрации и европейских лидеров. Навального признали узником совести и требуют немедленно освободить.

Однако конечно к немедленному обрушению рубля это привести не может, так как механизм воздействия - санкции является медленным и с неясным исходом. Рынок ждет санкций с середины прошлого года и рубль смещен из-за этого относительно точки возможного экономического равновесия, так что дальше ему падать сложно. Ситуация останется подвешенной до момента каких-то конкретных решений со стороны западных лидеров.

Происходящее с Алексеем Навальным является ненормальным со всех точек зрения. Такое демонстративное устранение политического конкурента (с раскрытой попыткой отравления сотрудниками ФСБ, теперь незаконным заключением под стражу) создает долгосрочные геополитические риски. Нормальное функционирование государства и экономики становится невозможным. Все приносится в жертву фобиям, связанным с невозможностью принять свободную политическую конкуренцию. Режим стремительно теряет легитимность, что создает риски для инвестирования в РФ и развитие бизнеса.

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