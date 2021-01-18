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Иван Преображенский: Номер один

18.01.2021

Власти старательно закрепляют за Алексеем Навальным статус «нежелательного лица номер один». Но в памяти остается последнее и «нежелательность» со временем может отвалиться

Вчера в Москву из Берлина прилетел борт номер один. В связи с важным статусом его пассажира, власти блокировали сразу два аэропорта и перенаправили с десяток рейсов, включая рейс Навального. Ну чтоб никто не сомневался, что это именно Рейс номер Один.

Сегодня новое подтверждение статуса Алексея Навального - к нему доставили суд. Разве что к Путину могут в России так красиво суд "на дом" доставить.

Власти старательно закрепляют за Алексеем Навальным статус "нежелательного лица номер один". Но в памяти остается последнее и "нежелательность" со временем может отвалиться, а номер - останется.

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