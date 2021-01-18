В марте и апреле для россиян будут доступны еще две вакцины от коронавируса

До марта россиян будут вакцинировать препаратом «Спутник V», затем будет использоваться и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а с апреля — вакцина Центра имени Чумакова РАН. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

По словам Голиковой, регистрация вакцины Центра им. Чумакова ожидается в середине февраля. Выпуск ее в гражданский оборот планируется со второй половины марта. Имеющиеся производственные мощности позволяют выпускать порядка 7,5 млн доз вакцины ежегодно.

В 2021 году в России планируется провакцинировать от коронавируса 60% населения страны или 68,6 млн человек, отметила Голикова. Такой уровень вакцинации был определен на совещании с учеными в сфере эпидемиологии и вирусологии. При этом Голикова добавила, что «в зависимости от эпидемиологической ситуации цифра может уточняться».