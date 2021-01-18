Правозащитники назвали задержание Навального политически мотивированным произволом и расправой

Задержание Алексея Навального вместе с новыми уголовными делами стало частью очередной политически мотивированной репрессивной кампании против оппозиционного политика. Об этом заявили в правозащитном центре «Мемориал»*.

«Использование российскими властями уголовного преследования для подавления политических оппонентов — практика возмутительная, недопустимая, но уже привычная. Однако и на этом фоне воскресное задержание Навального поражает цинизмом и пренебрежением даже видимостью законности», — говорится в заявлении.

Правозащитники отмечают, что приговор по «делу Ив Роше» приговор незаконен согласно решению Европейского суда по правам человека, который в 2017 году счел его произвольным и необоснованным, а в 2019 году признал домашний арест Навального по этому делу политически мотивированным.

Правозащитный центр «Мемориал»* считает Алексея Навального политзаключенным и требует его немедленного и безусловного освобождения.

* «Мемориал» — внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.