Суд по мере пресечения Навальному пройдет в отделе полиции

Алексею Навальному изберут меру пресечения прямо в отделе полиции в Химках. Об этом сообщил адвокат Вадим Кобзев.

«В здании 2 ОП УМВД по г.о. Химки, судьей Химкинского городского суда будет рассматриваться представление о заключении под стражу», — говорится в документе, который опубликовал адвокат.

О возможности провести судебное заседание в отделении полиции адвокат Навального Ольга Михайлова никогда не слышала. «Вот в 12:29 меня уведомили о том, что в 12:30 тут будет выездное заседание химкинского городского суда. И прямо тут в УВД будет решаться вопрос о мере пресечения. Но вот пока я сижу в каком-то кабинете, и меня до сих пор никуда не пригласили», — рассказала она «Открытым медиа».

Сам Навальный назвал происходящее беззаконием. «Меня одну минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда, какие-то люди меня снимают на камеры, какие-то люди сидят в зале. Называется это все «открытое заседание» Химкинского суда, где рассматривается вопрос о моем взятии под стражу по ходатайству начальника полиции», — поделился политик впечатлениями.