В Москве подали заявку на митинг с требованием освободить Навального

Либертарианская партия подала в мэрию Москвы уведомление о митинге в поддержку Алексея Навального. Как пишет «МБХ медиа» со ссылкой на председателя партии Бориса Федюкина, акцию численностью до 10 тыс. человек активисты хотят провести на проспекте Академика Сахарова 31 января.

«Это позорное задержание Алексея, которое произошло, вызвало всеобщее возмущение. Мы решили, что нужно было подать заявку на массовый выход на улицы, и мы подали заявку на митинг», — пояснил Федюкин.

Навального задержали в Шереметьево после возвращения из Германии. В США, Канаде и странах Европы потребовали от Москвы немедленного освобождения политика. Своими заявлениями западные политики хотят «отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», заявил на это глава МИД России Сергей Лавров.