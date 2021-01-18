Лавров увязал реакцию Запада на задержание Навального с кризисом либеральной модели развития

Реакция западных политиков на задержание в России Алексея Навального призвана отвлечь внимание от кризиса, в котором оказались их страны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы видели, как вчера ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», — передает слова Лаврова ТАСС.

Навального задержали в Шереметьево после возвращения из Германии. В США, Канаде и странах Европы потребовали от Москвы немедленного освобождения политика.