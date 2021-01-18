Адвокату и членам ОНК отказывают в доступе к Навальному

UPD: В отдел все-таки пустили адвоката, но к Навальному пока не пропускают.

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В отдел полиции в Химках к Алексея Навальному не пускают адвоката Ольгу Михайлову, депутата Мосгордумы Евгения Ступина, а также членов общественной наблюдательной комиссии.

Приехал в #Химки попытаться в рамках общественного контроля узнать, в каких условиях содержится #Навальный. Не пустили. Также не пустили адвоката и одного из двух членов ОНК. Нарушения закона в каждом действии полиции. pic.twitter.com/kcqyppY7Gd — СТУПИН ЕВГЕНИЙ (@advokat_stupin) January 18, 2021

«Мы допускаем, что Навального в Химках и нет. Его там лично никто не видел. Об этом говорят какие-то внешние признаки, и косвенно подтверждает полиция, но с каких пор мы ей должны доверять то. В любом случае, где бы Алексей ни был, к нему немедленно должен быть допущен адвокат», — пишет соратник политика Иван Жданов.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он восстанавливался после отравления «Новичком». Политика задержали по требованию ФСИН, которая добивается, замены для него условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

