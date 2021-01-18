Роман Юнеман: Они боятся перемен

Политические администраторы сами устроили шоу из возвращения Алексея Навального.

Манёвр со сменой «Внуково» на «Шереметьево», задержания мирных людей в аэропорту, перекрытия Киевского и Ленинградского шоссе, задержание в прямом эфире на погранконтроле — после всего этого они больше не смогут привычно говорить о «блогере, который никому не интересен». Полмиллиона людей следило за тем самым самолётом онлайн на сайте FlightRadar.

Они боятся. Но боятся даже не Алексея Навального как личности. Они боятся перемен.

Боятся, что «как раньше» больше не будет. Боятся, что придётся отвечать на скопившиеся неудобные вопросы. Боятся, что в обществе созрел запрос на смену лиц во власти, на конкуренцию и представительство, на дискуссию и сложный разговор о будущем.

Навальный для них — это просто концентрация всех их страхов, воплощённая в конкретном человеке.

Им кажется, что они борются с дерзким оппозиционером. Но на самом деле на них движется не Навальный. На них движется ветер перемен. Совсем скоро этот ветер может превратиться в ураган.

Где-то в глубине души люди в Кремле понимают, что все происходящие события — это следствие их собственной непопулярности. Их чёрные дела и схемы известны людям, их рейтинг тает, а пропасть недопонимания с гражданами растёт. Заткнуть рты не получается, запугать не получается, пересажать всех не получится, а превращаться в коллективного Лукашенко им очень не хочется.

А пока всё идёт к превращению в коллективного Лукашенко. Они это чувствуют.

Но вопросы им сегодня надо задавать только себе.

Сколько ещё они планируют удерживать власть — пять лет, десять, двадцать? Как долго можно закручивать гайки и когда у гаек сорвёт резьбу? Куда мы все идём, какая стратегия у страны? Кем они собираются войти в историю? Кто должен прийти им на смену?

Ответов на эти вопросы у них нет. Они дожили до момента, когда уже не способны объяснить сами себя. И не только не знают, что будет завтра, но даже не хотят об этом думать.

Единственное спасение, которое у них осталось — двигаться по инерции и воевать с Навальным.

Но это — лишь способ уйти от себя и не отвечать на главные вопросы.

А отвечать рано или поздно придётся. Хоть с Навальным, хоть без.