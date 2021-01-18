Курс рубля снизился из-за задержания Навального

На Московской бирже в понедельник утром рубль упал к бивалютной корзине, эксперты связывают это с задержанием Алексея Навального. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,92-74,1 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,02 руб./$1 (+37,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 89,4 руб./EUR1 (+47,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 42 копейки к уровню закрытия пятницы, до 80,94 рубля, передает «Интерфакс».

Начал неделю снижением и российский рынок акций. Индекс Московской биржи за первые полчаса торгов на максимумах падал на 0,7% — до 3426 пунктов. Индекс РТС терял чуть больше 1% относительно закрытия предыдущей торговой сессии, пишет РБК.



К факторам снижения российского рынка акций и ослабления рубля аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова отнесла потенциальную геополитическую напряженность между Россией и западными странами из-за ситуации с Алексеем Навальным. Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» также считают, что рубль открыл торги гэпом вниз в связи с увеличением политических рисков вокруг России, связанных с задержанием Навального, а также реакцией на это со стороны западных стран.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где лечился от отравления «Новичком». Политика задержали по требованию ФСИН, которая добивается, замены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Сейчас Навальный находится в ОВД города Химки. Адвоката к нему так и не допустили.

