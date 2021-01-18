В Башкирии вводят «антиковидные паспорта»

Власти Башкирии запускают проект «Антиковидный паспорт». Как сообщил глава республики Радий Хабиров, документ получат перенесшие COVID-19 и имеющие антитела, а также вакцинированные жители региона, передает «Интерфакс».

Для жителей старше 65 лет при наличии такого паспорта не будут распространяться требования об обязательной самоизоляции. Кроме того, это будет способствовать популяризации процедуры вакцинирования, считает Хабиров..

Предполагается также, что по такому паспорту можно будет получить скидки и преференции в магазинах, учреждениях, а также рассчитывать на снятие карантинных ограничений. Апробация функционала «Антиковидного паспорта» начнется с 5 февраля.