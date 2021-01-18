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В США и Европе призвали Москву освободить Навального

18.01.2021

В США, Канаде, странах Балтии, Германии, Франции, Польше, Чехии, Австрии осудили задержание Алексея Навального и призвали Россию освободить его.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал задержание политика «последней из целой серии попыток заставить замолчать Навального, других оппозиционеров, а также независимые голоса тех, кто критикует российские власти». 

Латвия, Литва и Эстония в совместном заявлении призвали Евросоюз задуматься о введении санкций против Москвы, если Навального не освободят.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где лечился от отравления «Новичком». Политика задержали по требованию ФСИН, которая добивается, замены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Сейчас Навальный находится в ОВД города Химки.

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