В США и Европе призвали Москву освободить Навального

В США, Канаде, странах Балтии, Германии, Франции, Польше, Чехии, Австрии осудили задержание Алексея Навального и призвали Россию освободить его.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал задержание политика «последней из целой серии попыток заставить замолчать Навального, других оппозиционеров, а также независимые голоса тех, кто критикует российские власти».

Латвия, Литва и Эстония в совместном заявлении призвали Евросоюз задуматься о введении санкций против Москвы, если Навального не освободят.

Заявление МИД 🇱🇻🇪🇪🇱🇹 «Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против 🇷🇺 в связи с этой акцией» — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 17, 2021

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где лечился от отравления «Новичком». Политика задержали по требованию ФСИН, которая добивается, замены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Сейчас Навальный находится в ОВД города Химки.