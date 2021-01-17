Amnesty International признала Навального узником совести

Российские власти должны немедленно освободить Алексея Навального, задержанного через несколько минут после прибытия в московский аэропорт Шереметьево, заявили в Amnesty International.

«Арест Алексея Навального - еще одно свидетельство того, что российские власти стремятся заставить его замолчать. Его задержание лишь подчеркивает необходимость расследования его утверждений о том, что он был отравлен государственными служащими, действовавшими по приказу самого высокого уровня», - сказала Наталья Звягина, директор московского офиса Amnesty International.

Все сторонники Навального и журналисты, задержанные в аэропорту Внуково, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Их единственное преступление - это желание поприветствовать Алексея Навального или прикрыть его прибытие в Россию, подчеркивают правозащитники. Amnesty International считает Навального узником совести и требует его немедленного освобождения. Организация повторяет свой призыв к российским властям возбудить уголовное дело об отравлении Навального и обеспечить привлечение всех виновных к ответственности в ходе справедливого судебного разбирательства.