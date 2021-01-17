ОМОН вытесняет людей во Внуково

Силовики начали вытеснять на улицу людей, которые собрались во Внуково встречать Алексея Навального.

Темпы прибытия во #Внуково

• Последний аэроэкспресс доставил около 360 человек.

• Автобусы привозят по нескольку десятков человек.

• На входе в терминал скопилось 200-300 человек.

Среди прибывающих есть и обычные пассажиры, но поток заметно увеличенный.

В терминале сейчас так pic.twitter.com/TgTx0jltaP — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) January 17, 2021

Ранее в аэропорту Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, Константина Котова и несколько других соратников политика. Среди задержанных оказались журналисты «Новой газеты» и «Дождя». Позже корреспондента «Дождя» отпустили после проверки документов