ОМОН вытесняет людей во Внуково

Силовики начали вытеснять на улицу людей, которые собрались во Внуково встречать Алексея Навального.
Темпы прибытия во #Внуково— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) January 17, 2021
• Последний аэроэкспресс доставил около 360 человек.
• Автобусы привозят по нескольку десятков человек.
• На входе в терминал скопилось 200-300 человек.
Среди прибывающих есть и обычные пассажиры, но поток заметно увеличенный.
В терминале сейчас так pic.twitter.com/TgTx0jltaP
Ранее в аэропорту Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, Константина Котова и несколько других соратников политика. Среди задержанных оказались журналисты «Новой газеты» и «Дождя». Позже корреспондента «Дождя» отпустили после проверки документов