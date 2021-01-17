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ОМОН вытесняет людей во Внуково

17.01.2021

Силовики начали вытеснять на улицу людей, которые собрались во Внуково встречать Алексея Навального.

Ранее в аэропорту Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, Константина Котова и несколько других соратников политика. Среди задержанных оказались журналисты «Новой газеты» и «Дождя». Позже корреспондента «Дождя» отпустили после проверки документов

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