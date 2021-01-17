Во Внуково задержали Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова и Константина Котова

В аэропорту Внуково полиция задержала Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, Константина Котова, Анастасию Кадетову, Илью Пахомова и юриста ФБК* Алексея Молокоедова. Они приехали туда встречать Алексея Нвального, который сегодня прибывает в Россию из Германии. Также задержали корреспондента «Новой газеты» Влада Докшина. У него забрали документы под предлогом проверки регистрации, передает «ОВД-Инфо».

Сам Навальный в данный момент летит из Берлина вместе с супругой. Прибытие борта ожидается в 19:20. Встречать его собрались десятки сторонников. В аэропорту усилены меры безопасности, стянуты силы полиции.

*ФБК - организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.