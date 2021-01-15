Прокуратура вынесла предостережение о недопустимости несогласованных акций во Внуково 17 января

Прокуратура Москвы предупредила «о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях», подразумевая намерение сторонников Алексея Навального встречать политика 17 января в аэропорту Внуково.

«Указанное мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном законом порядке не согласовано. 15 января в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий пятнадцати лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении прокуратуры.

Организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством ответственность, предупреждают в ведомстве.

Ранее Алексей Навальный сообщил, что возвращается в Россию и 17 января прибудет рейсом «Победы» во Внуково. Встречать его собрались как его сторонники, так и противники.