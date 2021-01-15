Суд принял к рассмотрению иск об отставке губернатора Петербурга

Городской суд Петербурга принял к рассмотрению коллективный иск за отставку губернатора Александра Беглова. Суд дал Беглову время до 1 февраля на предоставление возражений.

21 декабря иск подали от имени более чем ста петербуржцев, большинство из которых — муниципальные депутаты. Причиной стало то, что Беглов не указал в своей декларации дачу, на которой постоянно проживает.

Ранее прокуратура Петербурга начала проверку достоверности деклараций, поданных муниципальными депутатами. В результате несколько из них лишились мандатов.