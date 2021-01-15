Оппозиция призывает признать террористическим действующий режим в Белоруссии

Белорусская оппозиция после публикации речи замглавы МВД о применении оружия к демонстрантам настаивает на создании международного уголовного трибунала, заявил член президиума Координационного совета Павел Латушко. Об этом сообщает DW.

В пятницу инициатива BYPOL, объединяющая сочувствующих оппозиции бывших сотрудников силовых структур, опубликовала аудиозапись, на которой звучит голос, похожий на замминистра внутренних дел страны Николая Карпенкова. В октябре 2020 года во время выступления Карпенкова перед личным составом он в частности говорит о о российском травматическом пистолете Ярыгина, который белорусские силовики получили на вооружение: «Как президент говорил, что если прет на тебя — применяй оружие, получается, вот нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по яйцам. Чтобы понял, что он сотворил и что наделал, когда придет в сознание. Ну нанесите ему что-то в таком ну виде: либо покалечить, либо изувечить, либо убить. Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда, получается, не вернется в то состояние, в котором он находился. Ну, откачают, так откачают. Не будет у него половины головного мозга, ну, туда ему и дорога.

Также голос говорит о создании для протестующих специального лагеря — «лагерь для особо острокопытных такой, для отселения». Предполагаемый Карпенков заявляет, что «руководителем страны мы прикрыты со всех сторон».

Латушко пообещал передать эту аудиозапись в Совет Безопасности ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, отдельно — официальным властям России и США. «Мы будем ставить вопрос о признании режима Лукашенко террористическим», — заявил оппозиционер.