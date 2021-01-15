Экс-схиигумен Сергий в СИЗО прекратил голодовку и предложил Путину покаяться

Бывший схиигумен Сергий из Среднеуральского женского монастыря, которого лишили сана и обвинили по трем статьям Уголовного кодекса, прекратил голодовку в СИЗО и призвал президента Владимира Путина покаяться. Об этом сообщила член ОНК Марина Литвинович

«Всего он голодал 18 дней. Мы только что говорили с ним в «Матросской тишине». Сказал, что афонские старцы благословили его на прекращение голодовки (ему это адвокат передал). Путину пожелал покаяться. Народу России пожелал «стоять духовно». Патриарху пожелал «поголодать, чтобы восстановить святой порядок в церкви», — написала Литвинович в Facebook.

Сергия (Николая Романова) ранее обвинили по трем статьям УК: о склонении к совершению самоубийства, о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и о самоуправстве. В конце декабря монастырь, фактически захваченный экс-священником, взяли штурмом бойцы ОМОНа. Сергий был задержан, доставлен на допрос, а затем этапирован в Москву.

Формальным поводом для возбуждения дела стало видео с одной из проповедей экс-схиигумена, которая появилась в интернете за несколько недель до ареста. На нем он говорит своим сторонникам, что они могут «умирать за Россию». В этом силовики и усмотрели призывы к совершению суицида. В 2020 году церковный суд Екатеринбургской епархии лишил Сергия сана схиигумена, так как он отрицал опасность COVID-19 и критиковал руководство Русской православной церкви, патриарха и властей России из-за закрытия храмов. Позже епархиальный суд отлучил Романова от церкви, это решение подтвердил патриарх.