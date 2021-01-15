В аэропорту Навального готовятся встретить сторонники Прилепина и активисты SERB

Акцию во время встречи Алексея Навального в аэропорту Внуково 17 января анонсировали сторонники Захара Прилепина и члены его партии «За правду», а также активисты движения SERB.

«Предлагаем собраться в зоне прилета и встретить Алексея Навального, вручив ему письменное предупреждение о том, что при попытках подрыва конституционного строя с его стороны Гвардия Захара Прилепина будет требовать его выдворения за пределы страны», — анонсировали в партии, передают «Открытые медиа».

Активисты радикального движения SERB, нападения со стороны которых Навальный неоднократно подвергался, планируют принести на встречу с оппозиционером зеленку и торты. В 2017 году возле офиса Фонда борьбы с коррупцией Навальному в лицо плеснули жидкостью на основе зеленки, что сожгло политику глаз.