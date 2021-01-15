Россия начала выход из Договора по открытому небу

В МИД России сообщили о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве пояснили, что 22 ноября из Договора вышли США, что «существенно нарушило баланс интересов государств-участников» соглашения.

В МИД утверждают, что Москва «выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях», но «они не получили поддержки со стороны союзников США».

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено Депозитариям», — заключили во внешнеполитическом ведомстве.

21 мая прошлого года президент США Дональд Трамп подтвердил, что его страна выходит из Договора по открытому небу, так как Россия неоднократно нарушала условия пакта. «Я думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией. Но Россия не придерживается договора. Поэтому, пока они не начнут этого делать, мы выйдем», — заявил тогда Трамп. Он отмечал, что есть «очень хороший шанс, что мы заключим новое соглашение или сделаем что-то, чтобы восстановить это соглашение».

Договор по открытому небу, предложенный президентом США Дуайтом Эйзенхауэром в 1955 году, был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Идея состоит в том, чтобы государства-члены могли осуществлять надзорные полеты над странами друг друга для укрепления доверия.