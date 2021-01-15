В 2020 году Rolls-Royce продала в России рекордное количество автомобилей

Компания Rolls-Royce поставила абсолютный рекорд продаж в России с момента поставки первого автомобиля в Санкт-Петербург в 1910 году.

«Rolls-Royce Motor Cars объявляет о новом историческом рекорде в России: продажи марки в 2020 году достигли абсолютных значений. По итогам года клиентам передано более 200 автомобилей, что составляет прирост четыре процента по сравнению с 2019 годом. Россия вновь закрепила за собой статус крупнейшего рынка марки в континентальной Европе, а московские дилеры возглавляют рейтинг европейских дилеров Rolls-Royce», — говорится в сообщении компании.

Региональный директор Rolls-Royce Motor Cars в Европе Джулиан Дженкинс отметил, что гордится таким результатом «особенно в текущие непростые времена».

Цены на авто модели Cullinan, которую в компании называют «ключевым драйвером роста», начинаются от 25 млн руб.