Минздрав рекомендует привившимся продолжать носить маски

Привившиеся от коронавируса должны продолжать носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, «вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев — от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен», передает «Интерфакс».

Накануне губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что жителям, привившимся от COVID-19, будут выдавать специальные бейджи, поле чего они смогут ходить в общественных местах без масок.