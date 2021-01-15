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Минздрав рекомендует привившимся продолжать носить маски

15.01.2021

Привившиеся от коронавируса должны продолжать носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, «вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев — от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен», передает «Интерфакс».

Накануне губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что жителям, привившимся от COVID-19, будут выдавать специальные бейджи, поле чего они смогут ходить в общественных местах без масок.

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