Российские школы с понедельника возвращаются к очной работе

Школы во всех регионах России с понедельника, 18 января, возобновят очные занятия, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов Российской Федерации, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляя традиционный образовательный процесс. За исключением всего 10 школ в семи регионах, которые на сегодняшний день продолжают оставаться на карантине в связи с ковидом.», — сказал он.

Министр отметил, что школам по-прежнему необходимо уделять особое внимание соблюдению мер эпидемиологической безопасности.

Кравцов также рассказал об особенностях экзаменационной кампании в этом году. В 9-х классах аттестаты будут выдаваться на основе результатов только двух обязательных предметов – русского языка и математики. Основной госэкзамен по предметам по выбору проводиться не будет. Для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по выбору по одному учебному предмету.

Одиннадцатиклассникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо Единого государственного экзамена надо будет сдавать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Планирующим поступление в вузы для получения аттестата достаточно сдать Единый госэкзамен по русскому языку, а также по тем предметам, которые будут необходимы для поступления.