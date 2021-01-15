Признанным иноагентами «Левада-центру» и «Мемориалу» отказали в президентских грантах

«Левада-центр» и «Мемориал», признанные организациями-иноагентами, не получили в этом году президентских грантов, на которые подавали заявки. Как пишет «КоммерсантЪ», «Левада-центр» рассчитывал на 1,7 млн руб. на исследование «Общественная дипломатия в период пандемии». Это была уже пятая заявка центра на президентский грант. Удовлетворена была лишь одна из них: в 2017 году «Левада-центр», уже признанный иноагентом, получил 2,2 млн руб. на изучение проблем паллиативной помощи в России, отмечает «Ъ».

Хакасское отделение «Мемориала» просило 2,5 млн руб. на возведение трех памятников жертвам политических репрессий. А рязанские правозащитники рассчитывали на 1,7 млн руб. для проекта «Право на город», в рамках которого собирались провести экспертизу доступности городских объектов для людей с инвалидностью и попробовать добиться от властей решения этой проблемы.

«У нас в стране 220 тыс. зарегистрированных НКО. Заявок в прошлом году мы получили 24 тыс. Иноагентов — 70 с небольшим. Это несомасштабные вещи. Специально ими заниматься и вылавливать, получали они или нет, мы не стали», — ответил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на вопрос, есть ли среди победителей конкурса НКО—иноагенты.

Всего победителями конкурса стали около 10 тыс. проектов, на реализацию которых будет потрачено порядка 4 млрд руб. Средний размер гранта составил 2 млн руб. Наибольшую сумму (почти 119 млн) получит проект Юрия Башмета «Молодые дарования России». Фонду «Справедливая помощь доктора Лизы» выделят 53 млн руб. на помощь тяжелобольным и раненым детям Донбасса. А Союз кинематографистов РФ получит 40 млн руб. на проведение всероссийского молодежного кинофорума. По направлению «развитие общественной дипломатии» грант в 1,7 млн руб. выиграл Совет по внешней и оборонной политике. Он заявил проект «Управление международным кризисом в условиях глобальной неопределенности», в ходе которого планируется провести специальный семинар для молодых зарубежных политиков.