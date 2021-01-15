В Москве задержали оператора ФБК по обвинению в экстремизме

В Москве задержали оператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского по делу о призывах к экстремизму. Его обвиняют в экстремистских призывах в интернете за твиты, написанные после самоубийства журналистки Ирины Славиной, поясняет в Twitter Алексей Навальный.

Глава «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова сообщает, что у Зеленского утром провели обыск в квартире, во время которого у него забрали ноутбук и телефон. Кроме того, силовики ударили его по голове. В ГСУ СК по Москве уже едет скорая.

В октябре Ирина Славина покончила с собой возле здания МВД в Нижнем Новгороде. Перед этим журналистка написала в Facebook, что просит винить в своей смерти Российскую Федерацию. За день до этого к ней приходили с обыском по уголовному делу, по которому она проходила свидетелем. «Ирина, простите нас, простите что позволяем это. Мне очень тяжело это писать, тяжело об этом думать и переживать, спасибо за вашу жизнь и дела. Этими словами я прошу всех нас встать, проснуться, перестать твитить и электронно переживать. Давайте ******* эту недовласть», — написал в день самоубийства Славиной Зеленский.