«РГ»: Директор ФСО Дмитрий Кочнев переходит в ФСБ

UPD: Издание удалило заметку о кадровых перестановках.

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Директор Федеральной службы охраны России Дмитрий Кочнев в ближайшее время покинет свой пост и перейдет на работу в ФСБ. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источники. По их словам, заявление об уходе уже написано, а временно исполняющим дела директора ФСО уже назначен первый замдиректора службы Олег Климентьев.

Новым директором ФСО, по словам собеседников газеты, вероятнее всего будет назначен нынешний руководитель службы безопасности президента РФ (замдиректора ФСО) Алексей Рубежной.

Дмитрий Кочнев был назначен директором ФСО России 26 мая 2016 года, сменив на этом посту Евгения Мурова, руководившего спецслужбой 16 лет.