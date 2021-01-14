Юрист Николай Полозов о решении ЕСПЧ по спору Украины и России

Во-первых, суд установил, что Российская Федерация осуществляла эффективный контроль, то есть по сути контролировала полуостров, уже начиная с 27 февраля 2014, а не с 18 марта, т.е. после референдума, как на то указывала российская сторона в процессе.

Это произошло благодаря резкому увеличению численности российского военного контингента в очень короткие сроки и последующим блокированием украинских военных соединений в местах их дислокации.

Во-вторых, суд отказался признавать Крым неотъемлемой территориальной юрисдикцией Российской Федерации.

Вообще, ЕСПЧ не полномочен решать вопросы суверенитета, поэтому прямо указал, что не будет рассматривать соответствие вхождения Крыма в состав РФ по российскому законодательству нормам международного права.

Однако, в решении суд указал, что будет принимать дальнейшие решения исходя из того, что юрисдикция РФ над Крымом имеет форму «эффективного контроля над территорией», а не «территориальную юрисдикцию».

В переводе с международноправового языка на обычный «эффективный контроль над территорией» называется оккупацией.

В-третьих, ЕСПЧ оценил доказательства, представленные Украиной по критериям приемлемости и посчитал, что имеется достаточно доказательств административной практики (т.е. организованного, структурированного и последовательного осуществления различными органами власти и должностными лицами скоординированных действий) российских властей в Крыму по:

- насильственным исчезновениям

- незаконным задержаниям

- жестокому обращению

- автоматического навязывания гражданства

- обысков в частных жилищах

- преследования по религиозному признаку

- запрещение работы ряда СМИ

- запрещение публичных собраний и демонстраций поддержки

- запугивания и произвольные задержания организаторов демонстраций

- принудительное отчуждение собственности у гражданских лиц и частных предприятий

- дискриминация по языковому признаку, в том числе прекращение преподавания украинского языка в школах

- ограничение передвижения (из-за фактического преобразования Россией административной границы между Крымом и Херсонской областью в государственную)

- дискриминация крымских татар (в том числе нарушение права на уважение частной и семейной жизни, на свободу мысли, совести и религии, на свободу выражения мнения, на свободу собраний и объединений, на свободу передвижения).

В-четвёртых, ЕСПЧ посчитал, что с 27 февраля 2014 года суды в Крыму не могут считаться созданными «на основании закона» как то предусмотрено статьей 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на справедливое судебное разбирательство).

Кстати, оценивая доказательства по критерию приемлемости жалобы, ЕСПЧ особо отметил два заявления Владимира Путина. Первое на встрече с силовиками в ночь с 22 на 23 февраля, когда он заявил, что принял решение начать работу по возвращению Крыма в состав РФ, а второе в телеинтервью 17 апреля 2014 года, где он признался, что Россия разоружила воинские части украинской армии и правоохранительных органов, а также что российские военнослужащие поддержали крымские силы самообороны.

До окончательного решения ещё далеко, но основные контуры «дорожной карты» судебного разбирательства ЕСПЧ уже наметил.

Следим за развитием процесса.

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