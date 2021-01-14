ФСИН заявила о намерении задержать Навального до решения суда

Управление ФСИН по Москве заявило, что «обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального до решения суда о замене условного срока на реальный». При этом служба подтвердила факт объявления в розыск Алексея Навального.

В ведомстве поясняют, что в течение 2020 года «осужденный Навальный А.А. систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности — минимум шесть раз не явился на регистрацию» в январе, феврале, марте, июле и августе. По каждому нарушению Навальному выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

«В период с 17.08.2020 г. по 29.12.2020 г. осужденный Навальный А.А. на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН России по г. Москве учло тот факт, что с 22.08.2020 г. Навальный А.А. находился на лечении в клинике «Шарите» (г. Берлин, Германия). Однако, согласно предоставленной из «Шарите» информации, 23.09.2020 г. Навальный А.А. был выписан из клиники. Вместе с тем, на уведомление о явке 23.10.2020 г. в филиал УФСИН Навальный А.А. не ответил, на регистрацию не явился», — подчеркивают в службе.

Как утверждают в УФСИН, только 23 ноября Навальный направил уведомление о том, что он проживает в берлинском отеле, где восстанавливает здоровье. Но «официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию».

«Учитывая указанные факты злостных нарушений <…> УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный», — заключают в ведомстве.

13 января Навальный заявил, что вернется в Россию 17 января после нескольких месяцев пребывания в Германии, где проходил реабилитацию после отравления.

