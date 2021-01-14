Привившимся жителям Сахалина разрешат не носить маски

Жителям Сахалина, поставившим прививку от коронавируса, выдадут специальные бейджи и разрешат не носить маски в общественных местах. Об этом заявил глава региона Валерий Лимаренко.«Людям, которые будут проходить вакцинацию, мы предложим бейджик — специальный документ, которые они смогут носить вместо маски», — сказал он.

По словам Лимаренко, отдельные предприятия и учреждения также могут при вакцинировании 100% сотрудников получить статус «зеленой зоны». То есть будут объявлены безопасными с эпидемиологической точки зрения.

«Чтобы выйти из кризиса, мы должны получить коллективный иммунитет. Поэтому в течение нескольких месяцев необходимо привить большинство населения. Наша задача - создать так называемые «зеленые зоны» в организациях - в магазинах, на предприятиях, в школах, спортивных учреждениях. Где весь коллектив будет полностью провакцинирован», — пояснил губернатор.



Массовую вакцинацию на Сахалине планируют начать в субботу, когда в регион придет девять тыс. доз препарата «Спутник V». Далее в область ежемесячно будет поступать не менее 10 тыс. доз, уверяют власти.