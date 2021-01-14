Политолог Виталий Ковин: Вакцин нет, а когда они будут — неизвестно

Попытка записаться на прививку от ковида провалилась.

В "Философии красоты и здоровья", к которой приписан по ОМС ответили, что они не ставят и ставить не будут - обращайтесь в другие поликлиники. Что за дискриминация такая по месту прикрепления?

В поликлинике №10, которая недалеко от места работы ответили, что вакцин нет, когда будут, тогда и будут записывать. А когда они будут - неизвестно. Может завтра, а может и нет.

В поликлинике №7, которая не так далеко от места жительства, ответили, что у них в очереди уже 200 человек и прививка закончилась. Когда их вакцинируют, тогда и откроют запись. Предложили сделать контрольный звонок через неделю.

Все остальные варианты в городе - не ближний свет.

Снова ажиотаж и снова пермская система здравоохранения оказывается к нему не готова. Осенью не справлялись с наплывом заразившихся, теперь с наплывом желающих не заразиться.

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