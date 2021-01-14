ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России

Европейский суд по правам человека признал частично приемлемой жалобу Украины против России по Крыму и продолжит ее рассматривать. Об этом сообщает юрист «Агоры» Кирилл Коротеев.

ЕСПЧ признал, что Россия осуществляет юрисдикцию над Крымом с 27 февраля 2014 года, а российские военные не были пассивными наблюдателями тех событий. С 18 марта 2014 года Европейский суд признал юрисдикцию России «эффективным контролем», а не территориальным суверенитетом. Европейский суд не будет высказываться о правомерности российского суверенитета над Крымом по международному праву, но, судя по всему, не считает присоединение правомерным, пишет Коротеев.

По его словам, ЕСПЧ признал жалобу приемлемой в части исчезновений граждан, арестов, незаконности функционирования судов по российскому праву, подавления нероссийских школ и СМИ, отъема собственности и дискриминации крымских татар.

Что касается неприемлемой части жалобы, то здесь речь идет об изъятии собственности украинских солдат (поскольку, по мнению ЕСПЧ, этому нет доказательств), а также три инцидента задержания иностранных журналистов.

«ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций», — говорится в сообщении Минюста России.